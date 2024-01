O homem de 44 anos foi detido esta semana, no município do Chitato, pelo Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Norte (SIC).

Tudo ocorreu no bairro Camatundo, no interior do estabelecimento comercial, quando o homicida, alegadamente, segundo o SIC, com o sentido de se vingar do despedimento, dirigiu-se ao espaço para o roubar.

O assalto culminou com a morte de um outro segurança, com quem teve uma discussão momentos antes.

Depois de matar o ex-colega, o individuo arrombou a porta do estabelecimento para retirar vários produtos alimentares, entre estes 35 latas de leite de diversas marcas, 48 latas de atum e seis frascos de maionese.

Retirou ainda do armazém 120 pares de chinelos, 76 aparelhos de som de diversas marcas e roubou da caixa cerca de 750 mil kwanzas, descreve o SIC na Lunda-Norte.