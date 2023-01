Em menos de uma semana, o Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Norte (SIC) apreendeu mais de nove mil diamantes em bruto, que se encontravam em posse de dois indivíduos, no município do Kwango.

Esta semana por exemplo, foram apreendidas mais de 900 diamantes que se encontravam em posse de um jovem de 22 anos, no bairro Gika, no Kwango.

De acordo com a direcção do SIC-Lunda-Norte, tudo aconteceu na vila mineira de Cafunfo, quando o jovem foi surpreendido na via pública pelos seus efectivos, com cerca de 900 diamantes que estavam camuflados nas algibeiras.

E o outro caso foi igualmente no município do Kwango, onde um cidadão nacional de 44 anos, foi detido com nove mil pedras de diamantes, que estavam escondidos numa pasta, que se encontrava no interior de uma viatura, que era utilizada para transportar os diamantes provenientes do garimpo naquela localidade.

A detenção dos indivíduos ocorreu por intermédio de um trabalho de inteligência criminal desenvolvido pelos efectivos do SIC no local, que permitiu surpreender os supostos traficantes de diamantes na vila de Cafunfo.

O SIC explica que os suspeitos estão detidos e aguardam pela apresentação ao Ministério Público.