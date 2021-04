O arguido foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Luzia, onde ficará a aguardar julgamento.

Segundo consta nos autos, o crime ocorreu na segunda-feira, dia 12 deste mês. O corpo foi encontrado na sexta-feira da semana anterior, em estado avançado de decomposição, num matagal, tendo sido, depois, sepultado no cemitério do Catorze.

Através de diligências feitas pelas autoridades, após participação dos familiares do menor, foi possível deter o pai como o autor material do crime de homicídio qualificado.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Lunda Sul, Veríssimo Pandamar, o progenitor não residia com o filho, encontrou o menor a brincar com outras crianças, "aproveitou a qualidade de pai e a distracção dos parentes que viviam com a vítima, no bairro Luavur, levou o filho para uma zona isolada e asfixiou-o até à morte".

"Depois da consumação do crime, o arguido escondeu o corpo na mata do bairro Aldeia Missão, próximo da escola do Iº Ciclo Secundário, 22 de Novembro", disse, o responsável ao Novo Jornal.

Veríssimo Pandar disse que as investigações continuam no sentido de apurar se existem mais envolvidos neste crime.