O Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Sul procedeu à detenção dos elementos de uma rede criminosa, composta por 4 indivíduos com idades entre os 26 aos 32 anos, acusados de burla de mais de 180 milhões de kwanzas a 400 cidadãos, com promessas de emprego nos projectos mineiros de Luaxe e Catoca, em Saurimo.

De acordo com o SIC, a detenção ocorreu está quinta-feira no município do Saurimo como resultado de um trabalho de investigação, onde foi possível apurar que dois homens e uma mulher receberam desde Abril de 2021 a Março de 2022, mais de 180 milhões de kz, enganando acima de 300 pessoas para supostamente serem admitidos no projecto Luaxe.

O outro detido, aproveitando-se da qualidade de frentista das bombas e lubrificantes de Catoca, recebeu mais de 32 milhões de kz, desde Agosto do ano de 2020 até Abril 2022, burlando mais de 100 candidatos.

Os lesados foram enganados com passes de identificação falsa da suposta área de colocação, fato, botas e luvas verdadeiras, inseridos numa folha com logotipo de Catoca, com assinatura scaneada do chefe de Sector e Operações de Recursos Humanos, onde constavam supostas datas de entrada.

O SIC esclarece que foram apreendidos vários bens adquiridos com o valor da burla no Luaxe e Catoca, com maior realce para duas residências de carácter definitivo, dois terrenos de 20/20m, uma viatura de marca Hyundai Santa-fé e uma motorizada Yamaha YB.

Foram ainda apreendidos quatro telemóveis de marca Iphone, diversos bens supérfluos como brincos, fios, mascotes e anéis de ouro e prata, bem como roupas e calçados novos.

Os cidadãos ora detidos encontram-se em prisão preventiva, onde aguardam o desfecho do processo em Tribunal nos próximos dias.