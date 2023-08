Os distritos urbanos da Maianga e Samba estão, a partir de hoje, com limitações no abastecimento de água devido aos trabalhos de limpeza e manutenção nos reservatórios do centro de distribuição da Maianga.

De acordo com um comunicado da Administração municipal de Luanda, as zonas do Alvalade, Cassenda, Mártires do Kifangondo, Prenda, Rocha Pinto, e a Samba, serão afectados pelos trabalhos de limpeza que vão decorrer no período de 21 a 25 de agosto.