Últimos dados do Executivo revelam que, no ano passado, entre alunos do ensino geral, houve três vezes mais desistências do que reprovações. Taxa de crianças em idade escolar fora do sistema de ensino roça os dois milhões.

É um número com que Angola já se habituou a contar aos milhões. Por exemplo, em 2020, dados oficiais referiam que o País tinha mais de um milhão e 300 mil crianças que não usufruíam do direito à Educação. Há três meses, discursando no Kuando-Kubango, por ocasião da abertura do ano lectivo 2021/2022, a ministra de Estado para Área Social não entrou em pormenores, mas admitiu haver "actualmente um grande número de crianças fora do sistema de ensino".

Mas o que não disse Carolina Cerqueira disse-o Caetano Domingos, director nacional de Quadros do Ministério da Educação (MED), quando interveio, em Julho, numa conferência do Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) sobre sindicalismo e educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável. O responsável, citado pela ANGOP, anunciou que o País tinha, praticamente, dois milhões de alunos fora do sistema de ensino, número que representa pelo menos 32 por cento da população em idade escolar.

"[É preciso] construir e melhorar instalações físicas apropriadas para as crianças e que proporcionem ambiente de aprendizagem seguro e não-violento", disse Caetano Domingos, ao citar as infra-estruturas como um aspecto-chave para o qual o País deveria prestar maior atenção.

É possível, no entanto, dizer que nem tudo é negativo no sector. Por exemplo, em 1972-73, dois a três anos antes da Independência, de acordo com anuários estatísticos consultados pelo Novo Jornal, o País tinha pouco mais de 500 mil alunos matriculados no ensino primário, sendo 466 mil na modalidade oficial e 46 mil na modalidade particular, números largamente superados, por exemplo, pelas estatísticas do presente ano lectivo, em que a quantidade a frequentar o ensino primário é calculada acima dos seis milhões.

