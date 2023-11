Dois seguranças foram detidos por roubarem vários artigos no armazém de uma empresa comercial onde prestavam serviço, na localidade do Txizainga-I, província da Lunda-Sul.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Sul (SIC), o grupo é composto por três indivíduos, tendo sido detidos apenas dois, encontrando-se o outro em fuga.

Os homens, que se aproveitaram da qualidade de vigilantes da empresa, roubaram os artigos do armazém e simularam um assalto praticado por outras pessoas. Forçaram o telhado, introduziram-se no interior do estabelecimento e subtraíram de lá vários artigos, conta o SIC. O Novo Jornal soube ainda que um dos artigos roubados (placa solar), estava a ser comercializado pelos implicados no mercado do Adolfo pelo valor de 68 mil kwanzas.

Os acusados causaram grandes prejuízos à empresa onde prestavam serviço, e, para a responsabilização pela sua conduta, serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem para localizar e deter o outro comparsa em fuga.

Em menos de uma semana este é o segundo caso de furto em estabelecimentos comercias envolvendo seguranças reportado pelas autoridades no País, tendo o outro caso ocorrido na província de Benguela, onde 14 operativos de segurança foram apanhados e detidos pela Polícia Nacional. Foram roubadas da loja lâmpadas, fogões, ferros de engomar, máquinas de costura, televisores do tipo plasma, vaporizadores de ar condicionado, aparelhos de som, arcas, geleiras e motorizadas.