Um efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e um da Polícia Nacional (PN) foram detidos na província do Kwanza-Norte por abusarem sexualmente de uma adolescente de 17 anos. Esta é já a terceira ocorrência desta natureza nas últimas semanas.

O facto acorreu no período da noite no município Cazengo, quando os acusados, no exercício das suas funções, circulavam a bordo de uma viatura particular no bairro Sassa, na cidade de Ndalatando.

Os agentes abordaram a vítima na via pública, levaram-na para um campo que se encontra ao lado da pista de motocross, na localidade do Kilombo, onde consumaram o acto, mas foram surpreendidos em flagrante pela Unidade de Reacção e Patrulhamento.

O porta-voz da PN no Kwanza Norte, Edgar Salvador, disse que os agentes foram encaminhados para o magistrado da Procuradoria Militar local, que lhes aplicou a medida de coação pessoal de prisão preventiva.

Para além da decisão do magistrado, os funcionários públicos vão ser alvo de um processo disciplinar a nível da corporação, por se tratar de um acto de conduta indecorosa, segundo a PN.