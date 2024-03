Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo a escola de madeira do I e II ciclos do ensino secundário Nº 9, de Capanda, deixando mais de mil alunos sem espaço para continuarem a frequentar as aulas do II semestre do ano lectivo 2023/2024, na comuna do Pungo-Andongo, município de Cacuso, em Malange.

Segundo o director municipal da Educação de Cacuso, Mpembe Eduardo, que citou fontes do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, o sinistro que tornou em cinzas as oito salas de aulas, mais de mil carteiras e todos os outros haveres da instituição de ensino, provavelmente foi provocado por um curto circuito.

"Não é fogo posto e os prejuízos sãos enormes. Nessas condições não se consegue trabalhar", referiu, justificando que as salas "também eram aproveitadas para o subsistema de ensino de adultos".

O arquivo central da escola que reunia as pautas [com notas e listas de alunos] foi completamente danificado, um número reduzido de documentos foi recuperado e só depois de uma avaliação será possível saber-se o que sobrou.

O director da escola Nº 9, Mota Manuel Cassule, que perdeu todos os documentos pessoais [carta de condução, BI original, e outros] e da instituição [processos individuais dos professores e dos alunos], está convencido de que algum aluno ateou fogo para impedir o cumprimento de uma medida administrativa.

"Não é curto circuito. Porque eu dei ordem para todos os alunos unirem os processos, quem estudou em Luanda, em Cabinda, ou noutros pontos do país deve trazer e continuar a estudar cumprido o prazo de três meses", afirmou.

"A escola é a única no perímetro da Barragem Hidroeléctrica de Capanda e a tendência é perder o ano lectivo, ou vamos depender da força do governo que deverá contar com o apoio de parceiros no Pólo Agro-industrial de Capanda", acrescentou.

O encarregado de educação Barroso Alberto, inquieto com o futuro do filho que frequentava aulas na escola consumida pelo fogo, disse que o sentimento é de tristeza, mas pediu a intervenção urgente das autoridades de Malanje a todos níveis para encontrar uma solução urgente e evitar a perda do ano lectivo.

"Os nossos filhos estão todos tristes por ser no segundo dia das provas e não tiveram acesso às provas em função da destruição da escola", lamentou.

O professor do ensino primário Marche Minguenji, que há quatro anos lecciona na "antiga" escola de Capanda desde o seu ingresso na função pública pelo sector da educação, referiu que é doloroso: "sinto o meu coração muito apertado e com muita dor".

As aulas no subsistema do ensino geral, paralisadas em consequência da greve geral da função pública convocada pelas três centrais sindicais, retomam na segunda-feira, 25, e as autoridades administrativas de Cacuso pensam numa alternativa, de acordo com Mpembe Eduardo.