As comemorações da Semana da Francofonia em Angola ficam manchadas pela notícia divulgada pelo NJ de uma das maiores crises no Liceu Alioune Blondin Beye (LABB), também conhecido como Escola Francesa de Luanda. Sendo uma das mais prestigiadas instituições de ensino privado e estrangeira em Angola, a administração do LABB, liderada por Laurent Bengué desde Setembro de 2021, é acusada de gestão danosa e abuso de poder, bem como de instaurar um clima de intimidação e opressão junto do corpo docente. Resumindo e concluindo, há na Escola Francesa de Luanda coisas que funcionam bem, outras que não funcionam tão bem e há muitas coisas que funcionam mal.