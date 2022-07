Um homem de 26 anos foi, esta quarta-feira, 13, detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no bairro Azul, centro da cidade de Malanje, por suspeitas de abuso de confiança em concurso com o furto de mais de dois milhões de kwanzas.

Trata-se do cidadão nacional Nelson da Costa, solteiro, chefe de compras do hotel Portugália, que terá lesado a instituição em mais de dois milhões de Kwanzas, segundou apurou a investigação do SIC-Malanje, após denúncia efectuada pela direcção do hotel.

Ao Novo Jornal, o inspector-chefe Augusto Barros, chefe da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, disse que os factos ocorreram quando o implicado, na qualidade de chefe de compras, "abusou da confiança que lhe foi depositada pela gerência, a fim de adquirir produtos diversos para as despesas do hotel".

"Após desviar os valores, ele (o detido) ludibriou a gerência do hotel informando-a que o cartão multicaixa da conta que continha os valores em causa havia sido perdido", disse, salientando que o suspeito, de forma dolosa foi efectuando "levantamentos e compras em estabelecimentos comerciais da cidade Malanje em benefício próprio".

"Diligências efectuadas pelos efectivos afectos ao Departamento de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais culminaram na localização e detenção do visado bem como na recuperação de 500 mil kwanzas em posse do suspeito", descreveu o oficial.

O homem será apresentado ao Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje para os devidos efeitos legais.