O Serviço de Investigação Criminal de Malanje (SIC) deteve um professor, de 44 anos, acusado do homicídio da mãe, de 80 anos, com recurso a uma catana, depois de tentar violá-la.

O responsável pela comunicação institucional do SIC-Malanje, inspector Augusto Barros André, conta que "o crime ocorreu no domingo, 08, na cidade de Malanje, quando o professor, que leccionava na escola do bairro Cula Muxito, se encontrava em casa da mãe, e, aproveitando-se da ausência de outros membros da família, a embebedou e tentou violar".

Perante a rejeição da mãe, "os dois discutiram e o homicida muniu-se de uma catana e desferiu vários golpes sobre a mãe que não resistiu aos ferimentos e morreu naquele instante".

Segundo Augusto Barros André, o homem fugiu mas foi preso depois da denúncia dos familiares, que descobriram o corpo da mulher.