O dinheiro foi ilegalmente retirado da conta da empresa Elisa Campo, no Banco de Fomento Angola (BFA), destinados ao Plano Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM), informou hoje ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-geral superintendente de investigação Manuel Halaiwa.

Os indivíduos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

De acordo com o oficial do SIC-geral, os detidos fazem parte de uma associação criminosa e efectuaram o movimento fraudulento através da tecnologia informática, "internet banking".

São agora suspeitos de terem praticados os crimes de falsificação de documentos, abuso de confiança e burla qualificada".

"O gerente da empresa Elisa Campo, durante a queixa-crime, alegou que no dia 17 do mês de Outubro do ano 2020 recebeu uma mensagem de texto do terminal 946451522 com o seguinte teor; BFA-NET existem actualizações na sua conta, evite bloqueios, actualize agora", disse ao Novo Jornal.

Manual Halaiwa salientou que a vítima, nos interrogatórios, argumentou que respondeu à mensagem.

"Depois de o gerente da empresa Elisa Campo ter respondido à mensagem, eles subtraíram os valores em causa", conta, sublinhando que a vítima notou o desaparecimento deste montante "quando foi ao banco com intuito de efectuar um levantamento para aquisição de alguns matériais de construção".

"Diligências feitas pelos efectivos do SIC-Malanje, afectos aos Departamento de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais e Operações, resultou na detenção dos presumíveis autores do crime e a recuperação de 25 milhões Kz", revelou.

O Novo Jornal apurou que a empresa Elisa Campo recebeu os valores para construção de algumas obras no âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, após ter vencido o concurso público realizado pelo governo provincial de Malanje.