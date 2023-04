Quatro homens que se faziam passar por funcionários do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e das Forças Armadas Angolanas (FAA) foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por burlarem varias pessoas com promessas de emprego nestes órgãos, em Malanje.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo porta-voz do SIC-Malanje, Augusto Barros André, ressaltando que "dos quatros acusados, um alegava ser funcionário do MIREMPET e cobrava 100 mil kwanzas por cada pessoa, e os outros três, que se faziam passar por efectivos das FAA, cobravam 30 mil kz a cada interessado".

O falso funcionário do MIREMPET, numa primeira fase, segundo Augusto Barros André, solicitava dez mil kz aos indivíduos só para assinarem uma ficha de inscrição para o concurso público no ministério e, depois deste processo, exigia os restantes 90 mil kz.

Dos vários processos que se encontravam em sua posse, verificou-se que apenas uma vítima concluiu com o pagamento dos 100 mil e os outros haviam ficado por pagar, tendo sido encontrados e apreendidos apenas 23 mil dos valores burlados.

Já os supostos oficiais das FAA atraíram mais de 20 pessoas no sentido de aderirem ao concurso público para ingresso, cobrando 30 mil kz por cada pessoa.

Após as vítimas notarem que o processo de serem enquadrados no MIREMPET e nas FAA estava muito demado, mesmo depois de terem pago e com a garantia que seria mais eficiente, os homens aperceberam-se que estavam diante de uma burla.

Tendo os lesados efectuado uma participação ao SIC, que, com os dados recebidos, localizaram os burladores, encaminhando-os para o Ministério Público.