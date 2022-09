De acordo com o Chefe da área de comunicação institucional e Imprensa do SIC-Malanje, Inspector-Chefe Augusto Barros André, tudo terá acontecido no bairro Matete quando a lesada, desesperada com o seu problema de engravidar, dirigiu-se à residência do enfermeiro com o propósito de solicitar os seus serviços para conseguir engravidar.

O enfermeiro, sem autorização para exercer a referida actividade, de seguidater-lhe-á administrado alguns fármacos por via intro-venosa e oral, deixando a mulher inconsciente.

O acusado aproveitou-se, segundo a acusação, do estado inconsciente de mulher, retirou-lhe as roupas e "realizou cópula completa sem protecção".

A detenção do suposto enfermeiro deu-se mediante denúncia feita pelos familiares da vítima, e o acusado já se encontra sob custódia do Ministério Público para os devidos procedimentos jurídicos.