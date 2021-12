Um homem de 36 anos foi preso pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no bairro Cangambo, cidade de Malanje, e encontra-se em prisão preventiva, por suspeita de ter abusado sexualmente da filha durante dois anos. É mais um caso de violação de menores a juntar aos milhares que se registam todos os anos no País.

Ao que o Novo Jornal apurou, junto do SIC-Malanje, os abusos sexuais duraram dois anos, no interior da casa da família.

De acordo com fonte do SIC-Malange, a menor, que tem agora 14 anos, depois da separação dos pais, passou a residir com o "predador sexual", que abusou da criança "repetidas vezes".

"A filha decidiu informar a mãe quando esta se dirigiu à residência do ex-marido com o propósito de a visitar", disse a fonte do SIC-Malanje, salientando que a mãe da menor, inconformada com a situação, denunciou o caso ao SIC-Malanje, que, entretanto, desencadeou acções investigativas que culminaram com a detenção do acusado.

Entre Junho de 2020 e Junho de 2021, que diz respeito ao primeiro ano da linha SOS Criança, foram denunciados 4.221 casos de violação sexual de menores, com idades até aos 14 anos, que afectaram principalmente meninas, de todos os estratos sociais.

Segundo o director-geral do Instituto Nacional da Criança (INAC), Paulo Kalesi, que falou à imprensa no dia em que se assinalaram 12 meses sobre a criação da linha 1515 (SOS Criança), o número de denúncias registado não demonstra a realidade da situação. "Temos noção de que alguns casos não chegam ao nosso conhecimento", disse, revelando que parte das denúncias vêm das próprias crianças e outras dos vizinhos.

O director-geral do INAC garantiu que os registos indicam que as meninas são as principais vítimas, contudo, há rapazes também a serem abusados.

A situação afecta todo o país, lembra Paulo Kalesi, destacando que Luanda, devido ao maior número da população e bairros periféricos, lidera os casos, com maior incidência para os municípios de Cacuaco, Viana, na centralidade do Zango.

"É aí onde temos números elevados que chegam ao nosso conhecimento", frisou, manifestando preocupação com o facto de os casos acontecerem com maior frequência no seio familiar.

"O que nos preocupa hoje é que os pais, a família, devem e ainda são o lugar onde a criança deve ser protegida por excelência, infelizmente, é na família onde temos mais casos de crianças violentadas sexualmente", afirmou.

O trabalho de prevenção e combate do INAC tem sido direccionado às famílias, para se encontrar formas de mudar o actual quadro preocupante.

Evitar que mais crianças sejam vítimas e, sobretudo, que os parceiros não tenham receio de denunciar, porque há casos em que as próprias crianças é que denunciam, mas a mãe até sabe, só não quer denunciar o seu parceiro", salientou.