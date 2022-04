Os abusos ocorreram no interior da residência familiar, segundo contou em depoimento o "predador sexual", Joaquim Francisco José, progenitor que começou a abusar da filha quando a criança tinha cinco anos, após à morte da esposa, em 2018, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Malanje, Augusto Barros.

"O crime foi descoberto por uma vizinha que se terá aproximado da habitação do suspeito e deparou-se com a menor no interior da residência a lagrimar", contou o responsável, salientando que a vizinha observou que a menor estava ensanguentada, "levou-a ao Hospital Municipal Cambundi Catembo, onde, entretanto, foi submetida a exames médicos e determinou-se que foi abusada sexualmente".

"A vizinha inconformada com o sucedido efectuou uma queixa-crime junto do piquete do SIC-Malanje, que fizesse referência a esta prática de crime", descreveu, sublinhando que a investigação do SIC-Malanje desencadeou acções investigativas que culminaram na detenção do acusado.

Salientar que o cidadão será presente ao Ministério Público (MP) para os devidos procedimentos legais.

Os abusos sexuais de menores são uma prática corrente no País, nomeadamente pelos próprios familiares. O crime começa a ser denunciado pela sociedade.

Nos primeiros dois meses do ano, só na maternidade Lucrécia Paim, na província de Luanda, foram registados 58 casos de abuso sexual de menores. Todas as semanas, no balanço de acções da polícia, os crimes de violação sexual rondam uma média de 30 casos, sendo as vítimas maioritariamente crianças.