Os detidos são acusados nos autos de, na noite fatídica para a mãe, Eugénia José Geito, de 50 anos, ex- auxiliar de limpeza do Banco de Angolano de Investimento (BAI), e a filha, Luzia Lourenço, de 15, estudante, terem assaltado a residência onde ambas viviam e "levarem as vítimas para dentro de casa, sob ameaça, onde delas abusaram sexualmente e, depois, para as silenciar as mataram por estrangulamento".

Esta foi a conclusão depois de analisadas as provas deixadas pelos criminosos no local, nomeadamente a localização dos corpos e, entre outros pormenores, o facto de a porta ter sido encontrada aberta e baldes estarem dispostos no quintal onde foi encontrado o cadáver da mulher mais velha, para receber a água das chuvas.

Ao Novo Jornal, Augusto Barros, porta-voz do SIC Malanje, disse que as acções investigativas levadas a cabo em torno deste duplo homicídio determinaram que os factos ocorreram por voltas das 02:30, quando as vítimas aproveitavam água, deixando a porta de casa aberta.

"Os homicidas confessos argumentaram em depoimento que tinham como intenção inicial apenas subtrair os bens, mas no momento em que os roubavam, as vítimas reconheceram alguns integrantes do grupo. Como forma de não serem denunciados, violaram a mãe e a filha e mataram as mesmas como queima de arquivo", explicou o oficial em declarações ao Novo Jornal.

"Salientar que os cidadãos serão posteriormente presentes ao Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje para responsabilização criminal", concluiu.