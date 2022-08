De acordo com a Polícia Nacional, a vítima tentava arrombar a porta de uma residência quando o proprietário, junto com os seus amigos, se apercebeu da acção e aplicaram-lhe vários golpes com pedras em várias as partes do corpo, provocando-lhe morte imediata.

A detenção dos acusados deu-se mediante uma denúncia, que dava conta do crime, no bairro Catepa, tendo estes sido presentes ao Ministério Público e foram detidos preventivamente.

Também em Malanje, uma cidadã nacional de 34 anos foi detida pelo Comando Municipal de Malanje, por tentativa de rapto de duas crianças de seis e sete anos de idade.

A suspeita, aproveitou-se da vulnerabilidade das menores, aliciou-as com valores monetários de 50 e 100 kwanzas e tentou levá-las à força para o bairro Canâmbua, recorrendo a uma motorizada.

O moto-taxista perguntou às crianças o motivo da agitação e posteriormente uma das vítimas respondeu-lhe dizendo que não são filhas da senhora.

"Nós não somos filhas dessa tia", respondeu.

Preocupado com a situação, o moto-taxista ligou de imediato para a polícia, que se deslocou ao local e deteve a mulher, que foi submetida a um interrogatório onde confessou o crime.

A acusada viu o MP decretar a prisão preventiva como medida de coacção.