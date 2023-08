Joana Manuel Dinis acabou com a vida do seu filho acabado de nascer, atirando-o para uma fossa séptica, isto porque, segundo a mulher, o namorado recusou assumir a paternidade da criança e ela decidiu que não cuidaria de mais um filho sozinha, em Malanje.

Tudo aconteceu no bairro Landa, município de Mucari, onde a mulher, de 25 anos, vivia com os seus quatro filhos, sem qualquer apoio dos pais das crianças de quem não sabe o paradeiro, contou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Malanje (SIC), Augusto Barros André.

A acusada realizou o parto sozinha no interior da sua casa. Após dar à luz, e depois de o pai do bebé ter recusado assumir a paternidade, atirou o recém-nascido para uma fossa séptica, onde o bebé acabou por morrer, segundo o SIC-Malanje.

O SIC apercebeu-se desta situação por intermédio de uma denúncia anónima, que levou a corporação municipal de Mucari a investigar, o que culminou com a detenção da mulher, bem como com a localização do bebé.

O cadáver da pequena vítima foi resgatado pelos efectivos do SIC em coordenação com o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros em estado de decomposição avançado, tendo os restos mortais ficado com os familiares para a realização do funeral.

A mãe está detida e será encaminhada para o juiz de garantia, respondendo pelo crime de infanticídio.