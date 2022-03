Uma mulher de 49 anos e a filha, de 15, foram encontradas mortas na casa onde ambas viviam, no bairro Vila Matilde. O cheiro intenso e o facto de os vizinhos já não verem as vítimas há uma semana levaram a dar o alerta ao Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) na província de Malanje.

Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com os cadáveres das vítimas já em avançado estado de decomposição. O Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi chamada ao local.

O caso está agora nas mãos das autoridades, que, entretanto, lançaram caça ao homem desde a passada sexta-feira, 11, para capturar e deter os autores deste crime.

Num comunicado enviado ao Novo Jornal, o SIC-Malanje explica que as investigações já permitiram saber que os autores do crime "levaram as vítimas para dentro de suas casas, sob ameaça, onde delas abusaram sexualmente e, depois, para as silenciar, mataram mãe e a filha por estrangulamento.

Esta conclusão foi retirada depois de analisadas as provas deixadas pelos criminosos no local, nomeadamente a localização dos corpos e, entre outros pormenores, o facto de a porta ter sido encontrada aberta e baldes estarem dispostos no quintal, onde foi encontrado o cadáver da mulher mais velha, para receber a água das chuvas.

Ainda de acordo com as autoridades que conduzem a investigação, os criminosos subtraíram no interior da residência das vítimas uma botija de gás butano, TV Plasma e alguns bens diversos.

Neste momento, quarta-feira, 16, os suspeitos ainda estão a monte.