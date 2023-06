Um major das Forças Armadas Angolanas está ser acusado do homicídio, na província de Malanje, de um homem, por este tentar furtar as peças do seu carro que se encontrava no interior do seu quintal, no município sede.

O crime ocorreu no bairro Vila-Matilde, numa altura em que o major surpreendeu a vítima no interior da sua garagem, quando tentava desmontar as peças da sua viatura.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Malanje, Augusto André, conta que o oficial das FAA, com ajuda de um vizinho, amarrou os membros superiores e inferiores da vítima com fios elétricos. De seguida, desferiu-lhe vários golpes em todas as partes do corpo. O homem não resistiu aos ferimentos e sucumbiu naquele instante, tendo o cadáver sido removido para a morgue do Hospital Municipal de Malanje.

Os agentes do piquete do Comando Municipal de Malanje da Polícia Nacional prenderam o oficial das FAA e o seu vizinho, que serão encaminhados para o juiz de garantia.