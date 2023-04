Uma mulher na província de Malanje, que estava aflita com a divida 7 mil kwanzas do aluguer da residência onde vivia com a família, foi morta pelo marido que ficou furioso por esta lhe ter solicitado o dinheiro para pagar a renda.

O casal residia numa casa háá mais de seis meses, no bairro Caxindas, município de Cacuso, onde o aluguer era de 1000 kwanzas por mês, tendo contraído uma divida de sete mil kz, que corresponde a sete meses de renda.

De acordo com o chefe da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, inspector-chefe Augusto Barros André, a vítima encontrava-se aflita com a divida tendo pedido ao marido os valores para pagar o aluguer, mas esta solicitação não foi recebida de bom agrado pelo homem.

Segundo o porta-voz do SIC-Malanje, o indivíduo, "furioso com a situação, muniu-se de um pau e desferiu vários golpes na região da orelha do lado direito, da vítima, que acabou por morrer naquele instante".

A detenção do acusado ocorreu por intermédio de uma participação feita ao SIC pelos populares, que davam conta do crime ocorrido, no município de Cacuso, tendo as autoridades enviado uma equipa para o local detendo-o o suspeito de homicídio.

O homem será encaminho ao Ministério Público ainda esta segunda-feira, 10.