Malanje: Mulher detida após manter um assaltante em cárcere privado durante sete dias e queimá-lo com gasolina

Eva Domingos José, de 44 anos, foi detida na tarde deste domingo, 23, no município de Cacuso, Malanje, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) acusada de manter em cárcere privado e queimar com gasolina um assaltante no interior da sua habitação durante sete dias.