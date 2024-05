Dos quatros acusados, apenas foi detido um, estando os outros três comparsas em parte incerta, mas diligências já prosseguem para localizar os demais membros, no sentido de serem responsabilizados criminalmente, diz a polícia.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior, o incidente aconteceu no bairro Hoji-ya-Henda, município de Cacuso, quando estes homens se encontravam a conviver entre amigos.

Durante o convívio, os homens começaram a acusar a vítima, de 22 anos, de ter roubado dois pares de chinelas e 38 mil kwanzas a um dos envolvidos e depois partiram para agressão física, tendo levado a vítima para um lugar isolado, onde recorreram a paus para o espancarem brutalmente até ao seu último suspiro.

Para se desfazerem do corpo do jovem, os indivíduos transportaram o cadáver até à margem do rio Ngambele e enterram-no, fugindo de seguida.

Quanto ao único indivíduo detido, será presente ao juiz de garantia.