Apesar de o concurso público não avançar valores unitários, o Novo Jornal concluiu que um dos carros, cuja característica dos pneus é 265/55R20, deverá tratar-se de um Toyota Land Cruiser, que virá equipado, segundo o caderno de encargos, com acabamentos em madeira, assentos em pele premium, tecto panorâmico e sistema de entretenimento de bancos traseiros composto por dois ecrãs e um par de auscultadores.

Para as três viaturas está destinado, segundo o documento, um total de 180 milhões de kwanzas, o que corresponde a cerca de 353 mil dólares, sendo que o Toyota Land Cruiser ultrapassará, segundo dados recolhidos pelo Novo Jornal, os 150 mil dólares.

A jovem Universidade Rainha Njinga a Mbande, criada em 2020, em Malanje, insere-se no quadro da reorganização da rede de Instituições Públicas do Ensino Superior (IPES) assente no redimensionamento das instituições, que até então vigoravam, com a fusão de algumas delas e a criação de novas.

De acordo com o Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação (MESCTI), a reorganização sucedeu da finalidade de garantir a expansão ordenada, bem como favorecer a adequação do ensino superior aos objectivos estratégicos do desenvolvimento económico, social, tecnológico e comunitário, no território ou territórios em que as mesmas estão inseridas, em conformidade com os programas do Executivo angolano, lê-se na apresentação da instituição.

A Universidade Rainha Njinga a Mbandi é uma pessoa colectiva de direito público com a natureza de Instituto Público e com a categoria de estabelecimento público.

"Está vocacionada para a formação de quadros de nível superior para diversos ramos do saber, da investigação e da prestação de serviços à comunidade, dotada de personalidade jurídica própria. Goza de autonomia científica, pedagógica, cultural, disciplinar, administrativa e financeira, nos termos da lei", lê-se no site oficial da URNM .