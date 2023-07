Mais de 1.800 antigos trabalhadores das empresas públicas Egrosbal, Egrosbind, Emprotel e Eremista - Unidade Económica Estatal (UEE), adstritas ao extinto Ministério do Comércio Interno na província angolana de Malanje, aguardam pela intervenção do Chefe do Executivo, João Lourenço, para o pagamento de indemnizações e a correspondente reforma para integração no regime de protecção social do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

As empresas de bens alimentares, industriais, hotelaria e turismo e de retalho foram abolidas por decreto presidencial em 1992 ao abrigo do processo de privatização de alguns activos públicos, o que não aconteceu.

O número de ex-funcionários a nível de Malanje pode ultrapassar os 2.000, mas os inventariados são actualmente 1.215 homens e 618 mulheres com mais de 50, alguns com 90, disse o porta-voz da comissão criada para as reclamações dos direitos dos trabalhadores, Manuel Adão Francisco (58 anos), em declarações ao Novo Jornal naquela cidade.

Adão Francisco garantiu que a cláusula de integração assinada pelo Governo angolano venceu com o tempo, porquanto muitos têm idades superiores a 50 anos.

"Durante estes anos todos temos estado a pressionar o Governo, no sentido de cumprir pelo menos as duas cláusulas, nem água vem, nem água vai, cada um foi deixado à sua sorte em todas as províncias do País", afirmou.

Os activos financeiros e patrimoniais da Delegação Provincial do Ministério do Comércio Interno foram usurpados no conflito armado pós-eleitoral (1992), ficando sem qualquer valor para o pagamento de salários dos colaboradores das quatro empresas do ramo, avaliado em mais de 19 milhões de kwanzas, numa cifra do salário médio mensal de 10.300 kwanzas, clarificou Manuel Adão.

"O valor, quer para as indemnizações, quer para ser transferido para o INSS, tem de vir do Tesouro", admitiu o porta-voz, confirmando a entrega em Abril de uma carta ao gabinete do Presidente da República, João Lourenço, que, em menos de 15 dias, estendeu as responsabilidades ao então ministro da Indústria e Comércio demitido, Victor Francisco dos Santos Fernandes.

"O ministro durante 90 dias remeteu-se ao silêncio. Acho que nem respondeu à Presidência da República, nem a nós, nem mandou qualquer documento sequer ao Governo Provincial de Malanje", lamentou.

Os membros da direcção da comissão de reclamações constituída por sete ex-trabalhadores do então Ministério do Comércio Interno preparam viagem para uma audiência com o actual ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguêns de Oliveira, por não encontrarem até ao momento qualquer conforto por parte da Assembleia Nacional, do Gabinete Jurídico do Ministério da Indústria e Comércio e do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

"E se encontrarmos dificuldades do novo ministro voltamos novamente ao Presidente da República, porque nós queremos ver este assunto solucionado", referiu o porta-voz, indignado com a apreciação de alguns juristas que consideram o assunto extemporâneo depois de 31 anos sem qualquer luz verde no fundo do túnel.

"Nós nunca parámos, temos vindo sempre a bater na mesma tecla", garantiu.

"Aquando da visita do secretário de Estado para área da reforma do Estado da Presidência da República, Pedro Fiete Correia Raimundo, à província de Malanje, integrantes do grupo reuniram-se com a individualidade que nas declarações de Manuel Adão orientou a seguir os trâmites da lei".

Desamparo institucional e mortes

Das abolidas empresas do "defunto" Ministério do Comércio Interno naquela região de Angola, "nós temos neste momento acima de 100 boletins de óbito entre os trabalhadores cadastrados no nosso arquivo", confirmou o interlocutor ao NJ, advertido que na próxima missiva ao Presidente da República serão anexadas cópias dos comprovativos.

"Os trabalhadores estão a morrer e muitos estão em casa e já não se conseguem locomover por várias razões, em particular a saúde", outros ainda exercem pequenas actividades de rendimento para "tentar" sustentar os respectivos dependentes.

Manuel Adão admitiu que no passado o pagamento de impostos superava a carga actual, com descontos para a segurança social, a UNTA, para o MPLA-Partido do Trabalho dentre outros emolumentos.

"Nós queremos solicitar ao IGAE (Inspecção Geral da Administração do Estado) em Malanje, que verifique as irregularidades administrativas", anunciou, para falar do silêncio por parte de determinadas instituições públicas e do desaparecimento de documentos das mesmas, inclusive no gabinete do então governador de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos.

O Governo de Malanje cedeu à comissão um espaço "minúsculo" no Departamento Provincial do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), onde se reúne com a maioria dos idosos que ainda consegue caminhar para troca de informações sobre o processo de reclamação.

Os inspectores dos Serviços Províncias do INSS na província estão ao corrente da situação, confirmou o porta-voz, igualmente antigo trabalhador da Emprotel, que exerceu o cargo de chefe do sector de abastecimento.

Uma fonte da União dos Sindicatos de Malanje (USM) contactada pelo NJ justificou ter poucos subsídios sobre os antigos filiados, porquanto o sindicato do ramo do Comércio na altura funcionava numa outra dependência, contudo "nenhum arquivo foi achado a seguir às escaramuças de 1992".

Desconhece-se igualmente a localização do antigo 1º secretário e da sua equipa que detinha o controlo dos associados das extintas Egrosbal, Egrosbind, Emprotel e Eremista -UEE.

Dilema dos não reformados

Júlio Nzage, 63 anos, ex-ajudante de cozinheiro da Emprotel durante cinco anos, referiu que é difícil sustentar os cinco filhos só com o cultivo da terra. "Uns até não estão a estudar, não há dinheiro".

Nzage, que espera por apoios do Governo, confirmou nunca ter abandonado Malanje antes, durante e depois dos conflitos.

O idoso assegurou que a actual crise social tem contribuído para o aumento da marginalidade no seio de muitas famílias, "filhos dispersos, por isso roubam. São dois filhos que não estudam".

Mendes Bravo, 75 anos, antigo motorista da Etraci, também do sector do Comércio Interno, precisou que foi vítima dos ataques de tropas do então exército Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), braço armado do partido UNITA nas missões de transporte de mercadorias no interior daquela circunscrição do País.

"Com a destruição dos carros da Etraci [município de Quirima] fui transferido para a Eremista como motorista até 1992", referiu Bravo, indicando a perna com deformação provocada por estilhaços de mina anti-tanque. "Até hoje a empresa não presta atenção, eu passo mal, não tenho onde tirar mais".

O ancião afirmou que três filhos perderam as provas finais do ano lectivo 2022/2023 por falta de dinheiro para o pagamento de propinas da 12ª, 8ª e 7ª classe, respectivamente.

"Há dias que passo o dia inteiro sem ter alguma coisa para comer, espero a mulher vender umas ervas para", diz, argumentando que sofrem insultos pelo desprezo por parte do Governo de Angola.

Pedro Romão, 86 anos, que declarou ter ingressado na Eremista em 1978 no município de Cambundi-Catembo, antigo Nova Gaia, exercendo a função de chefe de loja, justificou que a idade consumiu a força física para continuar a sustentar-se e ao agregado familiar.

No passado foi um jovem de muitos ofícios, entre pedreiro, carpinteiro, alfaiate, ferreiro, funcionário administrativo, o que impedia qualquer sofrimento, mas "desde que saí co Comércio Interno até hoje estou a passar mal, dependo das filhas que trabalham".

Irritado com os procedimentos burocráticos, Romão desabafou: "não sei hoje se o nosso Governo pensa nos velhos. Nós não trabalhámos numa empresa privada em tempo do partido único, não sei se o nosso governo deseja ver os velhos bem ou não".

"O que tem mais valor são os jovens, os velhos já não? E hoje somos tratados, apesar de sermos do movimento do MPLA? Então, o MPLA esquece de todos?", questionou, perplexo com a morosidade dos governante em pôr fim ao sofrimento daqueles que no passado serviram os angolanos nos momentos mais difíceis da história para a paz.

"Nós, se não vendermos latas na rua, passamos mal", lamentou o idoso, cansado e insatisfeito com o número de antigos colegas que partiram.

Marcelina Francisco, 73 anos de idade, é viúva de Sebastião Manuel, antigo escriturário da Eremista, e lamentou o facto do sofrimento generalizado que vem aumentando todos os dias e pouco se faz para redimir a penúria alimentar e não só. "Temos filhos que não trabalham com as mulheres [noras] em casa".

A idade e a doença reduziram a força da então camponesa, que curvada media os palmos da terra que cultiva para dar algum pão ao agregado resistente, "pedimos ao senhor Presidente da República para que olhe para a situação em que nos encontramos neste país, viúvas e outros.

"Eu, (...) meia volta estou a cair por causa da hipertensão e não tenho dinheiro para fazer a consulta, agradeço senhor Presidente João Lourenço que escute essas palavras da sua criada Marcelina João António Francisco" implorou.

"O dilema dos antigos trabalhadores do Ministério do Comércio Interno é extensivo a todo o País, sem contudo as autoridades oficiais terem um posicionamento oficial", diz Quintinho Pedro, 65 anos, antigo chefe do património da extinta Egrosbal em Malanje.