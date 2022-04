Ao que o Novo Jornal apurou junto das autoridades de Malanje, o homem, residente em Luanda, detido desde sexta-feira, 08, e que até o momento ainda não foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje, confessou a autoria do crime, "alegando que a motivação do assassinato de Maria Magalhães ocorreu porque estava embriagado e usou a faca para intimidar a vítima".

O crime ocorreu no dia 4 deste mês e o corpo foi descoberto por populares que encontraram a vítima completamente nua da cintura para baixo.

O sémen nos órgãos genitais, assim como os exames forenses executados pela perícia do SIC-Malanje, indicaram que Maria Magalhães foi violada, e, posteriormente, assassinada à facada, adiantou ao Novo Jornal, Augusto Barros, porta-voz do SIC-Malanje, recordando que o alerta foi dado às autoridades cerca das 06:10 daquele dia fatídico para Maria, "por populares que circulavam na zona e se depararam com o cadáver da jovem".

"Os crimes foram consumados quando a vítima saía de um convívio com destino à sua residência, pelo trajecto foi abordada pelo suspeito que a agrediu, violou e depois desferiu vários golpes com uma faca de cozinha e meteu-se em fuga", descreveu o responsável.