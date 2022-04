Domingas Engrácia Fernando Chicala Cacá, de 54 anos, foragida há oito anos, foi detida nesta terça-feira, 26, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no bairro da Catepa, província de Malanje, por crimes de falsificação de documentos, fraude na obtenção de crédito e burla de mais de 100 milhões de Kwanzas ao Banco de Poupança e Crédito (BPC).

Segundo informações avançadas ao Novo Jornal pelo porta-voz do SIC-Malanje, inspector Augusto Barros, estão igualmente arroladas no processo-crime nº 2208/20 duas funcionárias do BPC, constituídas arguidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em Malanje, que vão responder em liberdade.

"A mulher lesou o banco BPC em mais de 100 milhões de Kwanzas, criando empresas falsas e recolhendo diversas cópias de bilhetes de identidades de varias pessoas, supostos funcionários da sua empresa, e solicitava crédito bancário em nome destes, sem que os mesmos se apercebessem do esquema. O dinheiro era levantado pela suspeita com a colaboração de duas funcionárias e responsáveis do BPC-Malanje", detalhou o inspector.

O esquema, segundo Augusto Barros, foi exposto após várias denúncias de lesados que descobriram que estavam arrolados num esquema ilícito, à data dos factos, em 2014, depois de a suspeita ter fugido para o Brasil, onde ficou a residir até à sua detenção em Angola.

A acusada foi surpreendida na via pública, bairro Catepa, por volta das 11:00 de terça-feira, 25, oito anos depois da emissão do mandado de detenção, e aguarda agora a transferência para a Comarca de Malanje, onde permanecerá até à data do julgamento.