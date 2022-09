Malanje: SIC deteve cidadão por suspeita de homicídio de amigo e tentativa de se desfazer do cadáver queimando-o

O Serviço de Investigação Criminal de Malanje deteve, no município de Cacuso, um indivíduo de 34 anos por suspeita de homicídio do seu amigo, com a mesma idade, com recurso a um pau. Para se desfazer do cadáver, tentou queimá-lo com plástico.