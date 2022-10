Informações prestadas pelo chefe da área de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Malanje, Augusto Barros André, dão conta de que o homicídio ocorreu no município do Calandula, no interior da residência da vítima.

Segundo o porta-voz, "num tom de ira, os acusados interpelaram a vítima em sua casa, pelo prejuízo causado, ao furtar as galinhas e mandioca nas lavras dos implicados".

"Após um momento de troca de palavras entre os três, os envolvidos colocaram fogo na lavra da vítima e retiraram-na do interior da casa", contou, acrescentando que já no quintal do homem, regaram-no com gasolina, acenderam o fogo e fugiram, deixando-o no local em chamas.

"Depois de o SIC ter tomado conhecimento deste repugnante crime, deslocou-se ao local e prendeu os implicados, que serão responsabilizados criminalmente", afirmou Augusto Barros André.