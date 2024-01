Malanje: SNPCB continua operação de sensibilização para salvar vidas enquanto durarem as descargas das barragens no Rio Kwanza

Os pescadores e os agricultores que usam as margens do Rio Kwanza para cultivo no município do Cacuso, Malanje, são os alvos principais da operação de sensibilização conduzida pelo Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) sobre o perigo das continuas descargas na barragem de Laúca devido ao excesso de caudal a montante.