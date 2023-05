O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje, Augusto Barros André, disse que o crime ocorreu no município de Kiwaba-Nzoji, quando o homem, de 43 anos, se apresentou à empresa como um especialista em construção de estufas.

Sem muitas opções de escolha, a empresa celebrou de imediato o contrato com o técnico agrónomo, transferindo para a sua conta bancária um total de 20 milhões de kwanzas, para a implementação de uma estufa na sua fazenda.

Após o dinheiro ter caído na sua conta bancária, o indivíduo colocou-se em fuga, deixando para atrás a empresa bem como o projecto de construção da estufa.

Quando o dono da fazenda se apercebeu que estava diante de uma burla, fez uma participação ao SIC local, que desencadeou uma investigação em volta do caso, tendo culminado com a localização e detenção do acusado neste fim-de-semana.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje assegura que o homem está detido e será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado criminalmente.