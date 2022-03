Os três detidos são acusados de terem espancado até à morte um jovem de 18 anos, por, alegadamente, ter furtado uma bateria.

As agressões, que resultaram em homicídio, ocorreram a 19 deste mês, no interior de uma habitação, tendo os agressores, depois, atirado o corpo para junto da entrada de um pátio onde a vítima residia, na cidade de Malanje. As autoridades tiveram conhecimento através de denúncias anónimas.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Malanje, Augusto Barros, explicou que as investigações permitiram saber que os autores do crime "apanharam a vítima no interior da habitação em posse da bateria de uma viatura estacionada no quintal e agrediram-no com extrema violência até à morte".

"Através de diligências encetadas pelos efectivos do SIC-Malanje foi possível localizar e deter os suspeitos que durante os interrogatórios revelaram a autoria do crime", explicou.

Os cidadãos detidos serão presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) para a consequente responsabilização criminal.