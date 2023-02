O responsável da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Augusto Barros André, conta que "o crime ocorreu no bairro vila Matilde, quando o vietnamita (proprietário da padaria) foi surpreendido pelos seus ex-trabalhadores no interior do seu estabelecimento".

Augusto Barros André disse ainda que os funcionários tinham sido despedidos pela vítima há três anos, e, neste domingo, dirigiram-se até à padaria munidos de uma maceta e de facas para assaltarem o espaço.

No interior do estabelecimento, os envolvidos depararam-se com o proprietário, que reagiu ao assalto e foi esfaqueado na cabeça e no pescoço, acabando por morrer.

Depois de os homens matarem brutalmente o vietnamita, subtraíram do caixa da padaria um total de 1,6 milhões de kwanzas e de seguida colocaram-se em fuga.

Quando os populares se depararam com o cadáver no interior da padaria, desconfiados dos ex-funcionários, que não tinham uma boa relação com o ex-patrão, fizeram uma participação ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), dando todos os dados possíveis dos implicados.

O SIC efectuou uma investigação do caso que culminou com a localização e detenção dos homens e com a recuperação dos valores subtraídos do caixa do estabelecimento.

Os homens estão detidos e serão encaminhados para o Ministério público.