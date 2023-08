No Hospital Municipal de Cambundi-Catembo, a 185 quilómetros a sul da capital da província de Malanje, 30 a 35 pacientes com malnutrição são atendidos mensalmente. Na semana passada, uma menina de seis morreu, avançou a médica Sandra Rodrigues ao Novo Jornal, sem especificar o número de óbitos mensais, entre crianças e adultos.

Segundo a médica clínica interno-geral Sandra Rodrigues, a unidade, desprovida de uma "estrutura para o acompanhamento desses pacientes", atende diariamente entre oito a dez doentes malnutridos, mas apenas administra a primeira e segunda fases com a toma do leite e a terceira com suplementos nutritivos, para depois introduzir outros alimentos.

A localidade é rica em solos aráveis e recursos piscatórios, mas "não há cultura de cultivo de outros alimentos para além da mandioca, então, a alimentação é precária".

O chefe da Estação de Desenvolvimento Agrário (EDA), Manuel da Silva, desconsidera a ideia de que a malnutrição está relacionada com a falta de alimentos na localidade. "Talvez os hábitos e costumes das famílias possam dar nisso".

A alimentação é rica em vegetais [fibras] e "muito peixe do rio", com proteínas que superam os produtos do mar, justificou o número um da EDA em Cambundi-Catembo.

O administrador municipal adjunto para área económica de Cambundi-Catembo, Zeferino Bravo, garantiu que a região conta com seis médicos, dos quais três em formação de especialização e os restantes em missão nesta altura.

A rede sanitária é constituída por nove postos de saúde, distribuídos pelas comunas de Tala Mungongo, Dumba Cabango, Quitapa e Cambundi-Catembo [antigo Nova Gaia] e aldeias, mas o novo Hospital Municipal, que aguarda por inauguração, entre as diferentes valências contará com os serviços de "pediatria e hemoterapia com banco de sangue".

"Os casos [de anemia] que acontecem são transferidos para a cidade, e, infelizmente pela distância, uns acabam perdendo a vida pelo caminho, [outros] familiares rejeitam ir à cidade porque não têm familiares lá", defendeu a necessidade da hemoterapia na região.

Outras patologias

As doenças frequentes nesta altura do ano são as diarreicas agudas (DDA), originadas pelo consumo de água imprópria para seres humanos, e a malária.

A médica confirmou que o hospital tem medicamentos suficientes para acudir às necessidades localmente, situação que reduz a transferência de pacientes para os hospitais na cidade de Malanje.

"A gente não transfere muitos pacientes para Malanje, em média transferimos três a quatro semanalmente", disse, justificando que depende da enfermidade, só naqueles casos em que necessita de acompanhamento de um especialista.

Morgue

O Hospital Municipal não possui uma morgue, os cadáveres são entregues aos parentes que fazem o enterro no dia seguinte. As quatro ambulâncias estão avariadas, assim como o carro de apoio aos médicos.

Um novo hospital foi concluído há mais de oito meses, mas aguarda pelo respectivo apetrechamento e inauguração, e deverá contar entre os diferentes serviços uma sala para o atendimento de pacientes malnutridos, hemoterapia e para oxigenoterapia.

A sede municipal Cambundi-Catembo, que regista "muitos casos de doentes com anemia severa" não possui centro ou postos de saúde periféricos, referiu Sandra Rodrigues, um pouco atónita com a relutância de muitas mulheres que decidem fazem os partos em casa, apesar de existirem as mínimas condições na unidade sanitária de nível municipal.

Dois a três partos são efectuados na maternidade local, "aqueles casos em que eles não conseguiram fazer o parto em casa", justificou, acrescentando: "também existe o tabu de que o enfermeiro não pode fazer um parto.

A médica, que participou no concurso público no sector da saúde em Luanda, alertou os governantes a nível central e provincial a terem "muita" atenção para com os hospitais municipais fora das cidades, melhorando as suas condições.