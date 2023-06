A manifestação "pacífica" nacional deste sábado, 17, convocada contra a subida dos preços da gasolina, o fim da venda ambulante e a proposta de lei das Organizações Não-Governamentais, vai sair à rua, faça chuva ou faça sol, com ou sem resposta oficial do Governo Provincial. Quem o garante são os activistas e promotores dos protestos. Na capital, sente-se alguma apreensão, com as pessoas a correr para os supermercados para comprar víveres a fim de reforçar a dispensa, verificou o Novo Jornal numa ronda pela cidade. Entretanto, a Administração Municipal de Luanda fez sair um comunicado em que informa que nos dias 16, 17 e 18 de Junho, das 9 às 15 horas, tem em curso uma campanha de limpeza, poda de árvores, pintura de lancis e árvores, nos sete distritos urbanos do município. A Polícia Nacional disse estar "sempre pronta" para qualquer situação.

Ao Novo Jornal, o activista Benedito Jeremias "Dito Dali", um dos organizadores da manifestação anunciada para este sábado, em Luanda, disse que os manifestantes estarão nas ruas a partir das 10:00, com concentração prevista no Cemitério da Santa Ana, de onde seguem às 13:00 para o largo da Mutamba.

Quando à possível resposta do GPL sobre a manifestação, que aguarda que os organizadores façam recepção do despacho, "Dito Dali" diz que não é responsabilidade dos remetentes irem em busca da resposta do governo da província, lembrando que a manifestação não carece de autorização do GPL, segundo a Constituição da República de Angola, mas da participação, o que foi feito pelos signatários.

"Segundo a Constituição é garantida a todos os cidadãos a liberdade de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. É isso que vamos fazer", avançou, realçando que protestos idênticos vão ocorrer também noutras províncias do País.

O Governo Provincial de Luanda confirmou que recebeu no dia 12, uma carta informando sobre a realização, no sábado, de uma manifestação, em Luanda, e salienta que solicitou aos subscritores que façam a recepção do despacho até esta sexta-feira,16, informou ao Novo Jornal uma fonte do GPL, que não aceitou avançar o conteúdo do despacho.

O Novo Jornal contactou o comando provincial de Luanda da Polícia Nacional para esclarecimentos adicionais, mas este órgão de segurança disse não ter conhecimento do Governo para o asseguramento de uma manifestação este sábado.

"Não temos conhecimento nem nos pediram para fazermos o asseguramento de uma manifestação. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho de polícia e manter a ordem", disse um oficial superior da PN com quem o Novo Jornal conversou.

Segundo este oficial, que não aceitou ser identificado, a PN tem conhecimento através das redes sociais da intenção da realização desta manifestação. O efectivo disse também que "se o Estado não autorizou a sua realização, esta não irá acontecer, caso autorize, irá ter asseguramento policial".

O activista Benedito Jeremias "Dito Dali" espera que a polícia exerça o seu papel de proteger os manifestantes, pois entende que os efectivos da PN também sentem o impacto das políticas públicas.

Na quinta-feira,15, conformou noticiou o Novo Jornal, a Embaixada dos Estados Unidos da América lançou um alerta para avisar a comunidade norte-americana residente em Angola sobre os protestos marcados para este sábado, 17, contra o recente aumento dos preços da gasolina, que "podem ocorrer em qualquer lugar de Luanda".