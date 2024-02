As províncias da Huíla, Bié, Huambo e Uíge são as que têm o maior número de escolas em Angola, e as províncias de Cabinda, Namibe e da Lunda-Norte são as que menor número de escola pública têm, soube o Novo Jornal após consultar o mapa do Ministério da Educação (MED) das escolas públicas do País.

A Huíla tem actualmente 1.366 escolas do Estado, seguida pelo Bié (1.188), Huambo (1.172) e Uíge (1.102).

Segundo o mapeamento das escolas públicas de Angola, do Ministério da Educação, actualizado recentemente, a colecta dos dados foi feita em 2022, por uma ONG contratada pelo Governo, e contou com o apoio dos técnicos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A pesquisa mostra que a maioria das escolas em Angola foi construída entre 1990 e 2009.

Quanto às salas de aulas, existem no País 82.714 salas de aulas, distribuídas por 10.012 escolas públicas existentes, o que dá uma média de oito salas por escola.

Relativamente às obras de reabilitação ou reparação das escolas, os dados revelam que 88% das escolas públicas em Angola não sofreu nenhum tipo de reabilitação até 2022.

Conforme os dados do mapeamento, apenas 19% das escolas do Estado tem como via de acesso uma estrada pavimentada.

Em relação à distância que a maioria dos alunos percorre até à escola, o mapa diz que 54% percorrem em média dois quilómetros para irem às aulas.

Quanto às condições das instalações, o mapa revela que mais de metade das escolas públicas (61%) apresentam condições críticas estruturais nas paredes.

Benguela é a província que tem o maior número de salas de aulas (11.229), seguida pela província do Huambo, com 10.252.

Quanto às salas de aulas definitivas, a província de Luanda é a líder no País, com 93% das salas. O Cunene é a província angolana com o maior número de salas de aulas ao ar livre.

Da consulta feita ao mapa, existem em todo o País mais de 150 mil professores nas 10.012 escolas públicas, mas deste número mais de 20 mil estão concentrados em Luanda.

O mapeamento das escolas públicas feito pelo Ministério da Educação de Novembro de 2021 a Novembro de 2022 revela que 89% (de um total de 10.012 escolas públicas a nível do País) não tem nenhum tipo de cabimentação orçamental no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE).