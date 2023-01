Dona Flor e seus dois maridos" é um dos romances mais populares de Jorge Amado, levado com êxito ao cinema, ao teatro e à televisão. Mas aqui trazido para a vida da política luandense, onde não existe um Vadinho e Teodoro que desfrutam de Florípedes (Flor) Paiva, mas, sim, Homem e Ekuuikui, que disputam uma mesma Luanda. Os dois têm Manuel no primeiro nome e disputam-na a desejada Dona Luanda num período Manuelino interessante e com novo pretendente à vista. É a interessante história de Dona Luanda e os seus dois maridos.