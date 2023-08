Um jovem de 21 anos, considerado "altamente perigoso", fugiu na semana passada de uma das celas da Polícia Nacional (PN), nas instalações do Tribunal de Comarca de Luanda, onde foi levado por efectivos deste órgão para ser apresentado ao juiz de garantia depois de alegadamente ter cometido vários crimes, entre os quais o de homicídio, soube o Novo Jornal.

Enquanto esperava fechado na cela da Polícia Nacional, o jovem desapareceu sem deixar qualquer vestígio do seu paradeiro, o que provocou preocupação aos efectivos.

A direcção provincial do Serviço Penitenciário, a nível da Comarca de Luanda, demarca-se da fuga do alegado criminoso e assegura que o detido não se encontrava sob a sua responsabilidade.

O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional continua em silêncio mesmo após ser contactado pelo Novo Jornal para os devidos esclarecimentos.

O Novo Jornal soube que o detido fugitivo tem várias passagens pela Polícia Nacional e aguardava o julgamento pelos crimes de roubo e homicídio, mas, no dia 16 deste mês, quando não foi encontrado na cela, o pânico instalou-se entre os elementos das forças de defesa e segurança no tribunal, contou uma fonte ao Novo Jornal.

Sobre o assunto, o Novo Jornal procurou ouvir o porta-voz de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, mas este oficial superior prometeu esclarecimentos "oportunamente".

O porta-voz de Luanda da PN não confirmou nem desmentiu a informação em posse do Novo Jornal, tendo assegurado que a qualquer momento abordará o assunto.

O Novo Jornal sabe que as forças do MININT, em Luanda, estão à procura do marginal, considerado "altamente perigoso".