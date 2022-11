Alegado não-pagamento de subsídios pelos serviços prestados e não-enquadramento no sector da Justiça constituem as principais acusações dos brigadistas envolvidos no processo de massificação de registo civil e atribuição de BI. Consultado, alto quadro do Ministério da Justiça nega acusação e esclarece que se trata de um processo voluntário e sem qualquer promessa de integração.

Uma dezena de cidadãos que trabalharam como brigadistas no processo de massificação de registo civil e atribuição de Bilhete de Identidade acusa o Ministério da Justiça de não ter sido fiel a uma suposta negociação feita entre as partes no início dos trabalhos.

Os jovens, que agora reivindicam enquadramento no Ministério da Justiça, contam que, em Dezembro de 2021, altura em que foram seleccionados para trabalhar no processo de massificação de registo civil e de atribuição do Bilhete de Identidade, lhes foi garantido subsídio pelos trabalhos, bem como efectividade nos órgãos do Ministério da Justiça, caso fossem aprovados num concurso interno, que, segundo os tais, chegou a ser realizado em Maio deste ano.

Embora tenham sido seleccionados como brigadistas no final de 2021, de acordo com os jovens, a promessa era de que receberiam os subsídios dos meses de Abril, Maio e Junho, no valor de 30 mil kwanzas por mês, sendo que os períodos subsequentes a Junho estariam dependentes da continuidade do projecto.

Entretanto, passado todo esse tempo, os jovens, como sublinham, não só não receberam as remunerações como também não chegaram a ser enquadrados.

"Depois de termos reclamado muitas vezes sobre o enquadramento no Ministério da Justiça, foram-nos dando esperança. Mas até hoje não dizem nada", lamentou uma das fontes, preferindo o anonimato, por medo de represália.

