Mbanza Congo: Grávida de oito meses espancada, violada e assassinada em frente aos filhos menores

Uma jovem gestante, com oito meses de gravidez, recém-licenciada pela Universidade 11 de Novembro, foi esta segunda-feira, 10, assassinada no interior da sua residência, no bairro Sagrada Esperança, vulgo "Kazanga", no município de Mbanza Congo, por indivíduos até agora desconhecidos. O caso chocou a população no Zaire, até porque antes de ser morta, foi espancada e violada em frente aos filhos menores e de uma sobrinha de 14 anos, que também foi agredida sexualmente pelos marginais, soube o Novo Jornal.