A incapacidade de algumas gráficas nacionais em cumprir com os prazos de entrega dos novos manuais escolares está na origem do atraso na distribuição dos materiais aos alunos do ensino geral, revelou ao Novo Jornal um alto quadro do Ministério da Educação (MED), que avança que o assunto teria obrigado o Presidente da República a cobrar explicações à ministra Luísa Grilo em reunião de carácter urgente.

Sem avançar detalhes, a fonte explica que algumas das nove gráficas aprovadas no concurso público de 2021, dirigido pelo MED, têm demonstrado "dificuldades" em materializar o contrato, alegando "falta de materiais".

"Alguns manuais já estão impressos, mas não nas quantidades desejadas", reforça a fonte, que acrescenta que, apesar de em número reduzido, os manuais escolares já estão a ser distribuídos em todo o País. "Algumas [gráficas] apresentaram aquilo a que se comprometeram e já entregaram o que lhes foi adjudicado", ressalva, antes de sublinhar a possibilidade de as gráficas incumpridoras terem recebido um suposto aviso em que lhes é determinado um prazo para a materialização do contrato, sob pena de ressarcirem o Estado.

Parte das explicações da fonte do NJ é, aliás, reforçada pelo secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Primário, que admite que os manuais ainda não estão nas escolas, mas adianta estar já em execução um plano de distribuição nos gabinetes e repartições de Educação, desde o ano passado. Pacheco Francisco, que não comenta a informação sobre uma alegada incapacidade por parte de algumas gráficas para o incumprimento de prazos, assegura, em breve entrevista ao NJ, que, "no momento certo, o MED vai anunciar a entrega dos manuais às escolas".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)