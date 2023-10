Os donos angolanos de 24,4% do grupo de comunicação social portuguesa Global Media, um dos maiores naquele país europeu, estão a sair definitivamente do grupo, avançou o Jornal de Negócios.

Este grupo de comunicação social, que integra três dos mais importantes media portuguesas nas últimas décadas, a rádio TSF, e os jornais Diário de Notícia e Jornal de Notícias, é dirigido por Marco Galinha e tem José Pedro Soeiro na administração.

Este último representa o capital angolano, embora, oficialmente não se conheçam as "caras" por detrás do capital, na administração, e está agora, segundo o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã, a abandonar o lugar e o grupo.

O "Negócios" avança que José Pedro Soeiro deixa o grupo e mesmo que não apareçam compradores para a sua posição na Global Media, isso não travará a decisão, estando o gestor disponível para entregar como "dação" ao Banco Millennium Angola como pagamento de parte da dívida a este banco.

O grupo Global Media está a atravessar uma crise severa e tem vindo a esvaziar as suas redacções através de rescisões e despedimentos que levaram a greves prolongadas, como aconteceu recentemente com a TSF, uma das mais influentes no país.

Segundo o Portal da Transparência da Entidade Reguladora da Comunicação Social portuguesa (ERC), a Global Media é detida em 32,2% pela KNJ Global, 29,7 por Marco Galinha, 24,5% por José Pedro Soeiro e pela Grandes Notícias, com 10,5%.

Numa das últimas tentativas para alargar as possibilidades para furar a crise que aperta este grupo, o seu presidente, Marco Galinha, esteve em Luanda onde procurou estabelecer contactos com empresários locais do sector.

Segundo a imprensa portuguesa, o líder da Global Media chegou a estar de olho na TV Zimbo e Rádio Mais, actualmente no universo do Estado, e foram feitos contactos com o Grupo Ginga, que possui a TV Girassol.