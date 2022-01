O Comité para a Protecção dos Jornalistas, no dia em que divulgou o seusobre os ataques aos jornalistas em todo o mundo durante o ano de 2021, lançou um apelo ao Governo angolano para investigar os ataques de que foram alvo os jornalistas da TV Zimbo e da Palanca TV na segunda-feira, 10, durante a manifestação dos taxistas e os tumultos ocorridos.

Esta organização não-governamental, com sede em Nova Iorque e criada em 1981 para promover a liberdade de imprensa e protecção e denuncia de agressões e ameaças a jornalistas em todo o mundo, pede ainda que as autoridades de Luanda garantam a protecção de todos os jornalistas.

Na sua nota sobre o ataque aos profissionais da Zimbo e da Palanca, o CPJ recorda que estes foram agredidos e tiveram de fugir para salvar as suas vidas durante os tumultos gerados em simultâneo com a greve dos taxistas quando estavam a procurar fazer o seu trabalho.

A ONG global de protecção dos jornalistas faz uma síntese do momento em que os seis profissionais tiveram de fugir quando cercados por um grupo de indivíduos não identificados e cita o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, que sublinha o crescendo das ameaças sobre os profissionais que trabalham nos media estatais ou na esfera pública.

Teixeira Cândido nota que estes ataques surgem cum contexto de descontentamento de algumas pessoas com a forma que dizem ser tendenciosa como os media estatais definem as suas opções editoriais pró-Governo e do partido que sustenta o Governo, o MPLA.

Por outro lado, a coordenadora para África do CPJ, Ângela Quintal, sublinha que em Angola os dados mostram que os jornalistas surgem como bodes expiatórios do descontentamento popular com a acção governativa.

Esta responsável adianta que o CPJ está "crescentemente preocupado com o ambiente para a liberdade de imprensa em permanente degradação em Angola à medida que se aproximam as eleições gerais no País.

"Os jornalistas devem ter garantias para exercer a sua função de forma livre e sem nenhum tipo de intimidação ou risco de ataques de forma a que todos os angolanos possam usufruir de uma informação plural e diversa", atira Ângela Quintal.

México, o pior

Este apelo para a protecção dos jornalistas em Angola e para que o País garanta o acesso à informação plural e diversa a todos os angolanos feito pelo CPJ, surge no mesmo dia em que esta ONG recorda que foram mortos, no exercício da profissão, em 2021, no mundo.

A Índia e o México foram, nesse ano, os países mais perigosos para se ser profissional dos media, encimando a lista dos países onde mais jornalistas foram assassinados, sendo que os dados recolhidos pelo CPJ não deixam dúvidas de que 21 destas mortes foram resultado directo de retaliações pelo seu trabalho.

Pelo menos nove foram mortos em pleno exercício profissional em zonas de conflito e dois em contexto de cobertura jornalística de protestos de rua, sendo 18 casos de mortes estão ainda sob investigação, seis dos quais no México, onde os profissionais da comunicação social estão entre os preferidos dos assassinos a soldo dos carteis de droga.

O CPJ...

foi criado em 1981, por Walter Cronkite, em reacção à perseguição do jornalista paraguaio Alcibiades González Delvalle, criando uma rede global de correspondentes que estão na primeira linha da defesa da liberdade de imprensa e na protecção e denúncia de detenções e perseguição a jornalistas em todo o mundo, sendo Angola um dos países amiúde referido.

É actualmente uma das mais prestigiadas e independentes organizações globais de defesa da liberdade de imprensa, com grande capacidade de influência e pressão sobre regimes que não respeitam a liberdade de imprensa e perseguem jornalistas.

Walter Leland Cronkite Jr. foi um jornalista da CBS NEWS durante 19 anos, ao longo dos anos de 1960 e 1970, obtendo, através do seu trabalho, e confirmado numa sondagem nacional, o cognome de homem mais confiável dos EUA pela sua verticalidade e honorabilidade profissional.