Uma equipa de médicos italianos do Centro Cardiológico Monzino irá reforçar o grupo de profissionais angolanos no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, onde o número semanal de cirurgias cardíacas vai ser duplicado de sete para 14.

"As cirurgias passarão de sete para 14 por semana e pretendem responder à lista de espera de pacientes do foro pediátrico pendentes", referiu o secretário de Estado para Área Hospitalar, Leonardo Europeu Inocêncio.

Segundo o governante, o objectivo é ter ter duas a três salas cirúrgicas a funcionar em simultâneo com o aumento dos profissionais de saúde.

A equipa italiana é composta por cirurgiões cardíacos, anestesistas e enfermeiros intensivistas e durante a sua estada no País vão trocar experiência com as equipas já existentes no Complexo Hospitalar de Doenças Cardeio Pulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

A presença dos médicos italianos em Angola é resultante do cumprimento do acordo assinado entre o Ministério da Saúde e a ENI Angola, no mês de Junho, que visa dar assistência nas cirurgias cardíacas adultas e pediátricas, formação de recursos humanos nas várias classes profissionais, investigação científica, suporte e gestão.

O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento ocupa uma área de 49.940 metros quadrados, sendo 34.770 metros quadrados com infraestruturas ampliadas e 11.907 metros quadrados com infraestrutura reabilitadas.

Neste espaço, há cinco edifícios de quatro pisos, um corpo de ligação, um edifício de formação com laboratório de simulações médicas, um edifício técnico e pavilhão anexo.

As unidades hospitalares têm 500 camas, das quais 90 com capacidade para realização de hemodiálise, bem como um serviço de tele-radiografia, que permite a interacção com outros especialistas, incluindo do exterior do País, para um melhor diagnóstico.

Um laboratório de histocompatibilidade, o primeiro no País, também foi instalado no complexo hospitalar, que está a prestar serviços de alta complexidade nas especialidades de cirurgia cardíaca, vascular e toráxica, de cuidados intensivos, neurocirurgia, cardiologia, pneumologia, angiologia, obstetrícia, pediatria, medicina interna, endocrinologia, neurologia, nefrologia, gastrenterologia, alergologia, reumatologia, infecciologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e urologia.

O antigo Hospital Sanatório de Luanda, transformado em Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonares, começou a ser reabilitado e ampliado em Março de 2018, depois da visita do Presidente da República, João Lourenço, em Dezembro de 2017, em que constatou o seu estado avançado de degradação.