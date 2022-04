Meia tonelada do alucinogénio khat foi apreendida no aeroporto de Lisboa, Portugal. A droga estava a caminho de Luanda, proveniente de Telavive, Israel.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) portuguesa efectuou três apreensões do alucinogénio khat, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que tinha como destino Angola, anunciou a instituição no fim-de-semana.

Eram 429 quilos deste produto psicoactivo, com efeito semelhante ao das metanfetaminas, e foram entregues à Polícia Judiciária portuguesa.

"A droga foi enviada via carga aérea em três remessas que tinham proveniência em Telavive, Israel e todas com destino final Luanda, Angola", refere a AT num comunicado, citado pela Lusa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o khat é uma droga que pode produzir dependência psicológica. Trata-se de uma planta cultivada na África Oriental, em especial no chamado Corno de África (Djibouti, Etiópia, Eritreia e Somália), e na península arábica, que pode ser mascada, fumada, ou bebida como chá. Nos países africanos o habitual é ser mascada. A planta contém catinona - o seu princípio activo -, um estimulante alucinogénio que leva à excitação e euforia, quimicamente similar à efedrina e outras anfetaminas, efeitos adversos graves, como psicoses e comportamentos agressivos, mas ainda faltam mais estudos sobre as suas consequências para a saúde.

Em países africanos e árabes o khat é mascado há séculos, sendo socialmente aceite, nomeadamente na Somália, onde faz parte considerável da economia, existindo vários mercados onde se vende esta planta.