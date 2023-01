A venda desordenada nas ruas e passeios da cidade capital ainda está longe de terminar, apesar de o Governo da Província de Luanda (GPL) prometer acabar com o "fenómeno" e garantir que existem mais de 85 mil bancadas disponíveis em mais de 127 mercados espalhados por Luanda.

O "duelo" há muito que anda instalado, de um lado, os vendedores informais que "ignoram" a existência dos mercados e, do outro, os fiscais das administrações que, a todo o custo, tentam dispersar as vendedeiras. Os peões e os automobilistas, que vêem o seu espaço de circulação a estreitar, também não são poupados.

Numa ronda efectuada pelo NJ nalguns mercados, constatou-se que grande parte deles está "às moscas", um cenário que contrasta com as ruas que estão sempre cheias de comerciantes. Por exemplo, os mercados do Peixe (na Estalagem), do Ponto Certo (Benfica), da Paz (Sapú), São Paulo, Avó Mabunda e Correios, com capacidades a variarem entre os 400 e três mil mesas, estão às "moscas", aguardando por ocupantes. No exterior, os vendedores montaram bancadas improvisadas com papelões, panos estendidos no chão e bacias com produtos diversos, a escassos metros das faixas de rodagem. Há tantas pessoas a venderem num curto espaço, empurrando outras a bermas das estradas, sem, entretanto, medirem os riscos.

Questionados, os vendedores, na sua maioria mulheres, justificam a escolha pelas ruas e passeios com as elevadas taxas que são cobradas para a ocupação de bancadas e a falta de clientes nos mercados. Juliana Domingos, de 38 anos, vendedora de roupa e calçado na conhecida zona do "arreou-arreou", no São Paulo, disse que já solicitou uma bancada ao mercado, mas recuou porque lhe estavam a cobrar 50 mil kwanzas de taxa de ocupação.

A mãe de quatro filhos reconhece o conforto e a segurança que o interior da praça proporciona aos vendedores e clientes, porém lamenta o valor da taxa e apela à construção e organização de mais espaços para a venda informal.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/