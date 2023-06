O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) ordenou a anulação das mais de 30 matrículas que o Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda realizou irregularmente no presente ano académico.

Por via de um despacho elaborado depois da publicação da edição n.º 791, de 23 Junho, do Novo Jornal, em que se denuncia o escândalo de manipulação de notas, mas assinada com a data de 22 de Junho, a ministra Maria do Rosário Sambo determina que sejam consideradas "inválidas e sem efeitos legais e académicos" as matrículas dos mais de 30 estudantes cujos processos contêm, entre outras "graves irregularidades", o facto de notas entre 0 e 4 valores transformadas em positivas.

No despacho, com o número 178/2023, Maria do Rosário Sambo determina, igualmente, que a presidência do ISCED-Luanda accione "os mecanismos legais para identificar os presumíveis autores das irregularidades", ou seja, a tutela espera que a "sorte" dos docentes implicados na manipulação de notas seja decidida pela própria instituição.

Por isso, na terça-feira, 27, o Conselho-Geral do ISCED-Luanda viu-se forçado a reunir de forma extraordinária e, para já, determinou que Eduardo Nangayafina, que foi o coordenador dos exames de admissão, esteja sob processo disciplinar e deixe o cargo de "vice" para assuntos académicos enquanto decorre o inquérito.

