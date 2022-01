Ministério dos Transportes e DP World aceitam repto de comissão de moradores e reabilitam escola primária na Maianga

Mais de 1.000 alunos do ensino primeiro da Maianga passaram a estudar agora em melhores condições com a reabilitação e apetrechamento da Escola do Ensino Primário n.º 1.134, no bairro do Catambor, distrito urbano da Maianga, em Luanda, num esforço do Ministério dos transportes em parceria com a DP World Luanda. As duas instituições só abraçaram a causa após três cidadãos, membros da comissão de moradores, por iniciativa própria, decidirem reparar parte do edifício degradado há anos, mas que ainda assim albergava alunos.